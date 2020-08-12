РИАМО - 12 авг. За три месяца в столице пассажирам общественного транспорта выписали более 47 тысяч штрафов на общую сумму свыше 237 миллионов рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, сообщает ТАСС.

Данные меры введены для борьбы с распространением коронавируса.

«Три месяца назад в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. На транспорте он действует до сих пор, а за нарушение требований, согласно указу мэра, предусмотрен штраф 5 тысяч рублей», - сказал заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

Он уточнил, что в течение трех месяцев в мегаполисе было проведено более 220 тысяч проверок в общественном транспорте.

По его словам, рейды на общественном транспорте столицы проводят каждый день. Также выборочные проверки организовали в вестибюлях и в вагонах метрополитена, в электричках и во всем наземном транспорте.

Иванов напомнил, что выписывание штрафов пассажирам – это не основная цель проверок.

«Сначала мы стараемся объяснить пассажирам, почему нужно носить средства индивидуальной защиты в транспорте, что это забота не только о себе, но и об окружающих», - пояснил замруководителя ГКУ «Организатор перевозок».

Из-за стабилизации ситуации с Cоvid-19 в мегаполисе отменили большинство ограничений, которые ранее ввели из-за распространения инфекции. Ношение масок в торговых центрах, транспорте и других общественных местах является обязательным.

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