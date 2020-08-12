РИАМО - 12 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новую вакцину от коронавируса в регионе сначала получат медики, педагоги, люди старшего возраста и те, кто находится в зоне риска, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Вакцинацию от коронавируса планируют начать в регионе с сентября. Ситуация с Covid-2019 в Подмосковье находится на контроле.

«Вчера Президент провел совещание, на котором были обозначены приоритеты на ближайшее время - прежде всего, это соблюдение всех норм и правил по борьбе с Covid. Было заявлено о регистрации вакцины от коронавируса, мы готовимся получать первые партии препарата, чтобы, прежде всего, медработники, учителя, люди преклонного возраста могли получить прививку. Это является приоритетом нашей работы»,- сообщил Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Балашиху.

Глава Московской области напомнил, что скоро начинается учебный процесс.

«Впереди осень, учебный год и наша задача - начать активную фазу прививок также и от гриппа. Во всех поликлиниках будут открыты пункты, мы эту работу будем проводить в максимально удобном формате», - отметил Воробьев.

В Московской области каждый день количество зараженных снижается. В регионе есть необходимый резерв инфекционных коек.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Отечественная вакцина получила название «Спутник V». В гражданский оборот ее введут 1 января следующего года.

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12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.