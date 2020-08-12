РИАМО - 12 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новую вакцину от коронавируса в регионе сначала получат медики, педагоги, люди старшего возраста и те, кто находится в зоне риска, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Вакцинацию от коронавируса планируют начать в регионе с сентября. Ситуация с Covid-2019 в Подмосковье находится на контроле.
Глава Московской области напомнил, что скоро начинается учебный процесс.
«Впереди осень, учебный год и наша задача - начать активную фазу прививок также и от гриппа. Во всех поликлиниках будут открыты пункты, мы эту работу будем проводить в максимально удобном формате», - отметил Воробьев.
В Московской области каждый день количество зараженных снижается. В регионе есть необходимый резерв инфекционных коек.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Отечественная вакцина получила название «Спутник V». В гражданский оборот ее введут 1 января следующего года.
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12 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.
- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.
- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.
- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.
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