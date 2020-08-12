РИАМО - 12 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил коллектив врачей роддома в Балашихе, которые не только оберегали жизни пациентов с Covid-19, но еще и выхаживали беременных женщин, у которых был выявлен коронавирус, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live».

С 3 августа после проведения дезинфекции медицинское учреждение вернулось к обычному режиму работы.

«Спасибо врачам, медсестрам, медбратьям, вспомогательному персоналу, который работал в это сложное время. Вы очень достойно справились, через эти стены прошло порядка 1557 человек. И все они получили ваше внимание, заботу и самое главное - своевременную помощь», - сказал Воробьев.

После награждения губернатор навестил молодых мам Татьяну Петрову из Балашихи и Наталью Лобач из Электроуглей. Сейчас мамы с малышами готовятся к выписке.

Подарками для новорожденных стали кроватка и радионяня, а также наборы «Я родился в Подмосковье». Еще одна мама Оксана Ефремова, которая уже сегодня отправится домой с дочкой, получила детскую коляску. Губернатор пожелал малышам расти здоровыми.