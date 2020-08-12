РИАМО - 12 авг. С начала текущего года в личном кабинете клиента «Мособлгаза» зарегистрировались 35 тысяч новых пользователей, всего зарегистрировано 1,6 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Данный сервис доступен клиентам «Мособлгаза» в формате мобильного приложения. Там жители региона могут оплачивать счета за газ с помощью Apple Pay и Google Pay в один клик.
«Мы развиваем дистанционные сервисы для удобства клиентов. Большинство услуг предприятия можно получить, не выходя из дома», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
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