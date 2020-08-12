РИАМО - 12 авг. С начала текущего года в личном кабинете клиента «Мособлгаза» зарегистрировались 35 тысяч новых пользователей, всего зарегистрировано 1,6 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В личном кабинете клиента абоненты могут заказать наиболее популярные из 60 услуг предприятия, в том числе подать заявку на подключение дома к газу и техническое обслуживание газового оборудования, проверить задолженность за газ перед покупкой недвижимости, выполнить перерасчет начислений и многое другое», - говорится в сообщении.

Данный сервис доступен клиентам «Мособлгаза» в формате мобильного приложения. Там жители региона могут оплачивать счета за газ с помощью Apple Pay и Google Pay в один клик.

«Мы развиваем дистанционные сервисы для удобства клиентов. Большинство услуг предприятия можно получить, не выходя из дома», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.