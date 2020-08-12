РИАМО - 12 авг. Филипп Киркоров поразил блогера Давида Манукяна дорогим подарком – часами Rolex, которые усыпаны бриллиантами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бойфренд Ольги Бузовой отснял видео, в котором сообщил, что получил подарок от Киркорова. Он распаковал коробку и показал часы Rolex, которые стоят 16 миллионов рублей. Реакция блогера показала, что он был шокирован подарком.

«Когда @fkirkorov в шоке от клипа, я от подарка», – написал Манукян.

По всей видимости, Киркоров преподнес дорогой подарок Манукяну после выхода их совместного клипа на песню «Ролекс». В клипе к композиции Киркоров предстал в крайне необычном образе с косичками и грилзами.



Кроме того, в видео можно заметить десятки часов Rolex, коллекцию Louis Vuitton и роскошные машины.