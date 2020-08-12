РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. За прошедшие сутки в Щелкове выявили два новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 596 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 152 случая коронавируса.

«В городском округе Щелково за прошедшие сутки было выявлено два случая коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 596 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 65 324 случая инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 132 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 48 916 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.