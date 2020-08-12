РИАМО - 12 авг. В прошлом году в городских больницах Москвы выполнили более 7,8 тысячи операций эндопротезирования тазобедренного сустава, это в 10 раз больше, чем в 2010 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производство эндопротезов тазобедренного сустава, созданное компанией «Трек-Э Композит».

«Эндопротезирование – одно из самых востребованных направлений в современной травматологии и ортопедии. Эндопротезы способны заново поставить на ноги пострадавших в ДТП, травмированных спортсменов, пожилых и многих других людей с проблемами в тазобедренных суставах. Мы в Москве последовательно наращиваем объемы операций эндопротезирования. Но до сих пор свыше 90% используемых эндопротезов составляет импортная продукция. Поэтому мы очень рады, что на этот рынок постепенно выходят отечественные инновационные предприятия. Одно из них – «Трек-Э Композит» – работает в Москве», – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что разработка и серийное производство эндопротезов является одной из приоритетных задач для отечественной медицинской промышленности.

Новый производитель эндопротезов – компания «ЗАО Трек-Э Композит» – была создана в 2015 году на базе одноименной материнской компании. История предприятия восходит к основанному в 1947 году ЦНИИ материаловедения министерства общего машиностроения СССР. Именно здесь впервые в СССР открылось производство эндопротезов по технологиям американской компании Biomet. В основном на предприятии трудятся специалисты с многолетним опытом разработки и производства эндопротезов.

Три года назад компания получила субсидию от правительства Москвы на приобретение оборудования в размере 27,83 миллиона рублей. Этот проект поддержали также на федеральном уровне. В том же году Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем на сумму 300 миллионов рублей. Эти средства были направлены также на закупку оборудования. Собственные инвестиции в производство составили более 100 миллионов рублей.

Совместно с департаментом здравоохранения Москвы предприятие планирует реализовать программу пилотного тестирования своих изделий на базе четырех городских больниц – ГКБ имени Боткина, ГКБ №31, ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ №67 имени Ворохобова.

Сейчас эндопротезами этой компании пользуются врачи столичного РНИМУ имени Пирогова, подмосковного НИКИ имени Владимирского и саратовского СГМУ имени Разумовского.

В следующем году в планах у компании выпустить до 25 тысяч эндопротезов.