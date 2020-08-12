РИАМО - 12 авг. Три человека пострадали в результате столкновения четырех машин днем в среду на 39-м километре Центральной кольцевой автодороги в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, авария произошла в 14:17. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и машина скорой помощи.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и фельдшер машины скорой помощи, а также водитель ВАЗ-2115», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.