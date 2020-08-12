РИАМО - 12 авг. Несколько сотен людей эвакуировали из зданий столичных судов после получения анонимных сообщений о минировании, передает ТАСС.

«Сообщения о минировании поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из некоторых проводится эвакуация», - отмечается в материале.

Ранее в Москве началась волна «минирований» общественных мест и зданий госорганов. С марта 2020 года начали поступать сообщения о бомбах, заложенных в самолетах. Все сообщения оказались ложными.