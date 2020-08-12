РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 авг. Компанию ООО «Специализированное управление монтажных работ» оштрафовали на 330 тысяч рублей за незаконное размещение отходов в водоохранной зоне реки Сходни в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли четыре постановления об административном наказании по факту незаконного размещения отходов в водоохранной зоне реки Сходни в городском округе Красногорск. Виновник – ООО «Специализированное управление монтажных работ», заказчик земляных работ в деревне Гаврилково», – говорится в сообщении.

Компания заказала планирование пяти земельных участков, из которых два находятся в ее собственности, а три – арендуются. По договору с подрядной организацией планирование должно было вестись с использованием инертных грунтов 5 класса опасности.

«В ходе проверки, проведенной сотрудниками Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области, установлено, что 4 участка сформированы частично в водоохранной зоне реки Сходни, в том числе один частично располагается в акватории», – добавляется в сообщении.

Из-а нарушений природоохранного законодательства проект работ не прошел государственную экологическую экспертизу. Кроме того, отсыпка велась грунтами с включением строительных отходов: боя кирпича и бетона, древесины, металлов, текстиля.

«Прокуратура направила результаты проверки в Минэкологии для принятия решения о мерах наказания. В итоге компания и ее руководитель оштрафованы на общую сумму 330 тысяч рублей. Нарушителю выдано представление с требованием ликвидировать навалы отходов. Исполнение представления находится на контроле прокуратуры», – заключается в материале.