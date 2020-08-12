РИАМО - 12 авг. Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии в подмосковном Ступине, в которой пострадали две девочки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В 17:25 11 августа в Ступине на улице Горького водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, перебегающих проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадали девочки в возрасте восьми и девяти лет.

Водитель с места аварии не скрывался. По предварительной информации, он был трезв.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».