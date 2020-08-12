РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 12 авг. В среду глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил учеников школ, получивших 100 баллов на ЕГЭ, с успешной сдачей экзаменов, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Всего в городском округе 21 выпускник показал такой результат.

«Ученики показали хорошие результаты, конечно, в этом большая заслуга педагогов и родителей, но стоит отметить, что в непростое время пандемии ребята смогли подготовиться и показать хорошие результаты. Я надеюсь, что после обучения в высших учебных заведениях ребята приложат свои знания на благо городского округа Щелково», – сказал Булгаков.

Выпускник гимназии №6 Даниил Порохнин получил 100 баллов по двум предметам – математике и информатике и ИКТ. Выпускник школы №12 имени В. П. Чкалова Михаил Торгашин набрал 100 баллов по географии, таких результатов всего три на все Подмосковье.

В 2020 году в городском округе из школьных стен вышли 846 выпускников, среди них 131 медалист.