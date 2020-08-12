РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Поликлинику в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть осенью этого года, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь irisilynchik поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, когда откроют поликлинику в Путилкове. По его словам, сроки неоднократно переносили.

«В связи с режимом повышенной готовности строительные работы были приостановлены. В настоящее время подрядчик приступил к устранению недоделок. Из-за приостановки работ плановые сроки открытия поликлиники сместились на осенний период текущего года», - сказал представитель администрации.

Поликлиника в районе «Мортонград Путилково» рассчитана на 600 посещений в смену. Ранее открыть объект здравоохранения планировали в июне 2020 года.