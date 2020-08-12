РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 авг. Свыше 4 тысяч первоклассников пойдут в школы подмосковного Красногорска 1 сентября, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.⠀

«35 муниципальных и 8 частных школ округа примут своих учеников 1 сентября. Всего за парты сядут 38 тысяч школьников, из которых более 4 тысяч – первоклассники», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что праздничные линейки пройдут в традиционном формате.

По словам главы муниципалитета, в образовательный процесс внедряются новые правила: тестирование сотрудников, разделение потоков, утренний контроль сотрудников и детей, дополнительные меры дезинфекции.

«Вопрос организации качественного питания в образовательных учреждениях также на контроле», – заключила Хаймурзина.