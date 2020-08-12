РИАМО - 12 авг. Участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе готов на 60%, сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Объем работ на данном участке готов на 60%. В настоящее время ведутся работы по устройству опор, монтированию металлоконструкций эстакад», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также специалисты проводят устройство подпорных стен, бетонируют пролетные строения эстакад и занимаются перекладкой инженерных коммуникаций.

Участок планируется пустить в эксплуатацию в 2022 году.