РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 авг. Музыканты подмосковного Красногорска до 20 августа могут подать заявки на участие в традиционном фестивале «Красногорск – столица рок-н-ролла», сообщается в группе сообщества «Рокстория» в соцсети «ВКонтакте».

«Молитвами рокеров Красногорья все идет к тому, что IV фестиваль авторской рок-музыки «Красногорск – столица рок-н-ролла» состоится 12 сентября. И уже традиционно мы приглашаем рок-музыкантов округа принять участие в этом уникальном событии!» – говорится в сообщении.

Городское сообщество музыкантов «Рокстория» активно поддерживает локальных рок-музыкантов, предоставляя возможность лучшим – по результатам очного прослушивания – выступить на сцене фирменного фестиваля. В 2020 году отборочный концерт состоится 22 августа на Ивановских прудах, в рамках концерта «Акустическая Рокстория», но отдельно от него.

С 16:00 до 17:45 пройдут саундчеки команд. С 18:00 до 20:00 – концерт «Акустическая Рокстория». С 20:00 до 22:00 – отборочный тур фестиваля «Красногорск – столица рок-н-ролла».

Заявки от участников принимаются по адресу электронной почты: rockslorya@yandex.ru с пометкой «Отборочный КСР». Необходимо указать название группы, направление исполняемой музыки. Также нужно приложить список участников команды с указанием имен и фамилий, возраста и инструмента, на котором они играют. Обязательно демо или видео выступления.

«Внимание! Основное условие для участия в фестивале КСР – исполнение авторской музыки, то есть написанной вами. Перед допуском команды к очному туру оргкомитет фестиваля рассматривает присланные демозаписи и уведомляет о допуске участников в ответном письме», – отмечается в материале.

Прием заявок закончится 20 августа в 19:00.

«Ждем ваших успешных выступлений и желаем удачи!» – заключается в сообщении.