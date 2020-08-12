РИАМО - 12 авг. С 1 по 10 августа в подмосковных лесах заблудилось 99 человек, сигнал о помощи специалисты региональной диспетчерской службы получили 78 раз, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Печальный «рейтинг» потерявшихся по лесничествам с 1 по 10 августа: Клинское (16 человек), Орехово-Зуевское (12 человек), Виноградовское и Московское учебно-опытное (по девять человек), Волоколамское и Дмитровское (по семь человек), Звенигородское и Подольское (по шесть человек)», – говорится в сообщении.

Кроме того, люди терялись в следующих лесничествах: «Русский лес» и Сергиево-Посадское (по пять человек), Истринское (четыре человека), Наро-Фоминское и Ногинское (три человека), Шатурское (два человека), Бородинское, Егорьевское, Луховицкое, Ступинское и Талдомское (по одному человеку).

Поиски потерявшихся велись во всех лесничествах Московской области.

Многие заблудившиеся смогли сами сориентироваться в лесу и найти дорогу домой, другим помогли лесничие, поисковые отряды МЧС России и «Лиза Алерт».

«Если заблудились, самое главное м не паникуйте! Паника – плохой советчик. Найдите видимые ориентиры в лесу – например, квартальные просеки. Если вы понимаете, что заблудились, звоните на номер 112. Вас обязательно найдут», – отметила председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.