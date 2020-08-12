РИАМО - 12 авг. В рамках благоустройства территории на месте строительства Северо-Восточной хорды планируется обустроить более семи гектаров газона, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В рамках благоустройства территории планируется устройство более семи гектаров газона, посадка 193 деревьев и 986 кустарников», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в настоящее время ведется разработка градостроительной документации участка СВХ от улицы Лосиноостровская до Ярославского шоссе (3,6 километров), в том числе реконструкция Богородского путепровода, строительство двух железнодорожных эстакад на Ярославском направлении МЖД.

Хорда обеспечит связь между 26 районами и четырьмя округам Москвы — Северным, Северо-Восточным, Восточным и Юго-Восточным.

СВХ соединит между собой крупные магистрали: трассу М-11 «Москва-Санкт-Петербург», восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также строящуюся автомобильную дорогу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Общая протяженность - 106 километров .