Лето-2020 запомнится не только самоизоляцией, отпуском в Крыму или Сочи, но и отменой многих долгожданных летних фестивалей и переносом концертов любимых артистов из-за пандемии коронавируса. Обозреватель РИАМО нашла 9 концертов и фестивалей в Московском регионе и соседних областях, на которые все-таки можно попасть в этом году.

«Signal 2020»

Когда: 20-23 августа

Где: арт-парк Никола-Ленивец (Калужская область)

Цена: от 5400 рублей

Главный open air электронной музыки Signal в Никола-Ленивце пройдет с 20 по 23 августа. Большинство объектов Signal, включая основную сцену, располагаются вблизи знаменитой Акустической поляны — в естественной ландшафтной чаше на стыке двух природных зон. Темой этого года стала Nature Lifecycle. На четырех сценах выступят Closer, System 108, the Volks, Popoff Kitchen, Radi Mira i Lubvi и многие другие музыканты. Лайнап главной сцены до сих пор не раскрыт. Известно лишь, что ее формат разрабатывается совместно с Sila Sveta, Union Pro, Deep Sound / Funktion-One.

«Неистовый», «Цой» и ещё 9 фильмов августа: что смотреть в кино после карантина>>

Концерт группы «Несчастный случай»

официальный сайт группы

Когда: 30 августа

Где: Москва, Зеленый театр ВДНХ

Цена: от 5400 рублей

Группа «Несчастный случай» 30 августа выступит в Зеленом театре ВДНХ с программой «Столица моей юности». На концерте можно будет услышать один из главных хитов группы – «Песню о Москве». Группа, основанная в 1983 году, в 2020-м продолжает радовать поклонников. В феврале этого года вышел их 11-й студийный альбом «В городе Лжедмитрове», а во время самоизоляции музыканты запустили проект «Музыка на карантине».

Новые правила посещения кинотеатров в Московском регионе>>

Therr Maitz на «Roof Fest»

предоставлено организаторами

Когда: 3 сентября

Где: Москва, Fantomas Chateau & Rooftop

Цена: от 2300 рублей

Инди-группа Therr Maitz 3 сентября даст концерт в рамках проекта «Roof Fest» в Fantomas Chateau & Rooftop. После долгой самоизоляции Антон Беляев и Therr Maitz обещают зарядить энергией своих поклонников. В прошлом году группа уже выступала в рамках Roof Fest.

Отдых на природе по‑новому: 7 модных глэмпингов Подмосковья>>

«Архстояние 2020»

Когда: 4-6 сентября

Где: Калужская область, арт-парк Никола-Ленивец

Цена: от 4600 рублей

Еще один фестиваль в Никола-Ленивце – «Архстояние», которому в этом году исполняется 15 лет, перенесли на осень. Тема фестиваля – лень, именно ей посвятят свои работы современные художники Игорь Шелковский, Иван Горшков, Алексей Лука и другие. Как правильно лениться, они расскажут в рамках перформансов, музыкальных представлений и презентации новых объектов. Игорь Шелковский представит объект «Красный лес» – шестиметровый мост из брусков. Вся конструкция окрашена в ярко-красный цвет. Другая работа – «Беседка» Ивана Горшкова – это некое подобие беседки, напоминающее мистические руины. Также участниками станут авторы арт-резиденции сезона 2019/2020. Куратор фестиваля — Антон Кочуркин.

Какие музеи открыты для посещения в Подмосковье летом‑2020>>

Концерт Rauf & Faik

Когда: 27 сентября

Где: Москва, клуб «1930 Moscow»

Цена: от 1500 рублей

Короли радиоформата Rauf & Faik 27 сентября выступят в московском клубе «1930 Moscow». Их треки «Детство», «Я люблю тебя» и «Вечера» взорвали сеть и стали самыми популярными на школьных дискотеках. На столичном «Выпускном 2020» именно их хитам подпевали все школьники. Композиции отличаются искренность и мелодичность, что так любит современная молодежь.

Сельский туризм в Подмосковье: 8 трендовых мест для отдыха летом 2020>>

Концерт SunSay

Когда: 15 октября

Где: Москва, Главклуб Green Concert

Цена: от 1000 рублей

Концерт украинской фанк-группы SunSay во главе с Андреем Запорожцем (5'Nizza) 15 октября пройдет на площадке «Главклуб Green Concert». На их счету уже семь пластинок, которые представляют из себя эклектику жанров фанк, фолк, регги, джаз и хип-хоп.

Открытие театрального сезона‑2020 после карантина: что посмотреть в августе>>

Концерт Uma2rman

официальный сайт Глав Club Green Concert

Когда: 22 октября

Где: Москва, Главклуб Green Concert

Цена: от 1000 рублей

Концерт нижегородских романтиков – группы Uma2rman – 22 октября пройдет в «Главклуб Green Concert». Они дебютировали с песней «Прасковья», которая стала хитом, а группа – желанным гостем главных рок-фестивалей страны. На их счету саундтрек к «Ночному дозору» и «Папиным дочкам», записи с Патрисией Каас и Людмилой Гурченко, а также выступления на самых разноформатных фестивалях.

Речные круизы из Москвы: 7 лучших маршрутов>>

Скриптонит

Когда: 29 октября

Где: Москва, клуб Adrenaline Stadium

Цена: от 3400 рублей

Модный русско-казахский рэпер, герой Gazgolder Скриптонит 29 октября представит новый альбом «2004» на сцене московского клуба Adrenaline Stadium. Релиз альбома состоялся 24 декабря 2019 года, в его записи приняли участие Andy Panda, 104, Truwer, MDee и Райда.

Где покататься на вейке и сапсерфе летом 2020: места и цены в Подмосковье>>

«Квартет И» и «Би-2»

Когда: 21 и 22 ноября

Где: Москва, Crocus City Hall

Цена: от 2500 рублей

Совместные концерты «Квартета И» и группы «Би-2» пройдут в «Крокус Сити Холл» 21 и 22 ноября. Зрителей ждут специальные выпуски спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста». Творческое сотрудничество «Квартета И» и группы «Би-2» началось с фильма «О чем говорят мужчины», к которому музыканты писали саундтрек и выпустили одноименный альбом. Для фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» «Би-2» не только записали саундтрек, но и снялась в полном составе, а еще выпустили клип на песню «Ля-ля тополя».