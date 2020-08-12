РИАМО - 12 авг. Более 170 тысяч обращений поступило на портал «Добродел» по линии Госадмтехнадзора с начала года, при этом число жалоб на мусор сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам в среду начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

«У нас на 60% обращений по мусору меньше, чем в прошлом году. Всего поступило 173 тысячи обращений граждан на разные темы. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. При этом количество пользователей «Добродела» увеличилось в два раза. Такое снижение связано с тем, что на 94% увеличилось количество принятых решений», - сказал Баженов.

Так, 13% обращений на «Доброделе» по линии Госадмтехнадзора связаны с уборкой газонов от мусора, 10% - с очисткой контейнерных площадок, удалением несанкционированных объявлений, листовок.

Также жители Подмосковья жалуются на «Добродел» на аварийные деревья, неработающие фонари, навалы мусора, окос травы, уборку тротуаров и так далее.