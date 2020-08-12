РИАМО - 12 авг. Сельхозпроизводители Московской области на сегодняшний день убрали на 158% больше зерновых, зернобобовых и масличных культур по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день в регионе намолочено 164 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Это на 158% больше, чем на этот же период в прошлом году, когда было собрано 63,5 тысячи тонн», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, валовый сбор зерновых и зернобобовых составил порядка 147 тысяч тонн, из которых – 135 тысяч тонн озимые пшеница, рожь и тритикале, более 12 тысяч тонн – яровые. Также собрали более 17 тысяч тонн масличных культур.

Он добавил, что средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,5 центнеров с гектара, яровых зерновых и зернобобовых – примерно 32,5 центнеров с гектара, масличных – 35 центнеров с гектара.

«Урожай зерна убран на площади 43,8 тысячи гектаров. В прошлом году в это время убрали только 22,3 тысячи. Осталось убрать порядка 155 тысяч гектаров», – подчеркнул Разин.

В 2020 году на территории Подмосковья планируется собрать свыше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.