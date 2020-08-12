РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Госавтоинспекторы напомнили сотрудникам автотранспортных предприятий в Красногорске о недопустимости вождения автомобиля в нетрезвом виде, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники красногорской Госавтоинспекции провели тематические беседы с работниками автотранспортных предприятий. Основная тема профилактической беседы - соблюдение правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

Инспекторы напомнили работникам о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения. Они также призвали быть предельно внимательными на дороге, не оставаться безучастными к фактам управления транспортом в состоянии опьянения, информацию о выявленных нарушениях незамедлительно передавать в Госавтоинспекцию.

В завершение беседы автоинспекторы вручили участникам мероприятия тематические памятки.

«Обо всех фактах нетрезвого вождения можно сообщить по телефонам: центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области - 8(495)688-81-71, телефон доверия - 8(499)763-11-82, отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск - 8(495)562-87-44, 11-й батальон ДПС 1 полка (северный) - 8(495)994-53-08», - заключается в материале.