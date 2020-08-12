РИАМО - 12 авг. Мемориальную доску в честь народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова открыли на Кутузовском проспекте в его столетний юбилей, передает корреспондент РИАМО.

«Очень символично, что мемориальная доска обрела свой дом в столетний юбилей великого русского дрессировщика Валентина Филатова. Аттракцион медвежий цирк посетил 49 стран мира. В Японии люди не поверили, что эти трюки исполняют медведи. Они думали, что это люди, переодетые в них», - сказал генеральный директор Российской государственной цирковой компании Владимир Шемякин.

В свою очередь ведущий мероприятия, председатель профсоюза Юрий Халявин поблагодарил правительство Москвы и департамент культурного наследия, а также префектуру округа.

Открыли мемориальную доску генеральный директор Российской государственной цирковой компании Владимир Шемякин и две дочери Валентина Филатова — Татьяна и Людмила.