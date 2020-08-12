РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 авг. Работы по ямочному ремонту в подмосковных Люберцах выполнили на 81%, устранили более 4,3 тысячи ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Люберцах с начала 2020 года зафиксировали 5 399 ям. На сегодня процент выполнения ямочного ремонта составляет 81%, а именно 4 353 ямы. Это очень хороший результат», – говорится в сообщении.

В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

Работы по ямочному ремонту будут вестись до 1 октября.