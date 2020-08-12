РИАМО - 12 авг. Пять подмосковных животноводческих предприятий внесли в государственный племенной регистр, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Минсельхозе состоялось 70-е заседание комиссии по проведению экспертизы племенных стад и оценке деятельности организаций по племенному животноводству.

«Комиссия рассмотрела комплекты документов пяти предприятий Подмосковья с целью определения вида племенной организации в области племенного животноводства. Это хозяйства «Агрофирма Сосновка», «Сокольниково», «СПК имени Ленина», «Кузьминский» и племзавод «Ульянино», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что после проведения экспертизы представленных материалов отмечено соответствие организаций действующим нормативным документам и правилам определения видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.

Члены комиссии решили ходатайствовать перед министерством сельского хозяйства РФ о включении пяти предприятий в государственный племенной регистр.