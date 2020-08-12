РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец открылся сквер имени Ломакина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На официальном открытии в среду присутствовали депутат Люберец Дмитрий Лактионов, начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Паршуткин и жители.

«Очень приятно вместе с вами здесь присутствовать, спасибо всем неравнодушным жителям за такую идею. Подвиг Юрия Сергеевича Ломакина в годы Великой Отечественной войны - действительно яркий пример того, какими мы должны быть. Большое вам спасибо», - сказал Паршуткин.

На официальном открытии в дар малаховскому музею передали картину отца Ломакина. Сергей Дмитриевич Ломакин был художником.

Юрий Сергеевич Ломакин с отличием закончил школу в поселке Малаховка в 1941 году. Со временем был призван на фронт, в 1943 году попал в плен, был заключен в концлагерь Бухенвальд. Юрий Сергеевич два раза пытался бежать из концлагеря, за что был приговорен к смертной казни. Во время показательной казни на глазах заключенных самодельным ножом смог убить двух офицеров СС, после чего был расстрелян.