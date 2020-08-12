РИАМО – 12 авг. Более 652 тысяч россиян подали документы на инвалидность в упрощенном порядке, согласно данным министерства труда РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Всего с начала действия временного порядка инвалидность в упрощенном порядке установлена у свыше 652 тысяч человек. Порядок действует до 1 октября и полностью исключает личное участие гражданина», — говорится в сообщении.

Весной 2020 года глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал документ о заочном освидетельствовании на инвалидность до 1 октября. Инициатором идеи стал Минтруд РФ. На такие меры решили пойти из-за пандемии коронавируса.

«Информация об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передается в Пенсионный фонд России», - говорится в сообщении.

После этого информация попадает в Федеральный реестр инвалидов. На основе этого назначают и выплачивают пенсию.