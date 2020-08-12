РИАМО - 12 авг. В Приокско-Террасном заповеднике на территории городского округа Серпухов объявили сбор угощений для своих питомцев, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

Гостей призвали привозить гостинцы для зубров и становиться участниками акции «Сундук добра».

«Из-за вынужденного перерыва в работе Центрального зубрового питомника наши питомцы остались без привычных угощений от посетителей – яблок, моркови, кабачков, тыквы, капусты и свеклы, – отметила заместитель директора по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко.

Вес взрослых зубров достигает тонны. Для поддержания организма в хорошей форме им требуется около 50-60 килограммов травы в сутки.

Количество гостинцев не ограничено. Посетители могут привести с собой и один овощ или фрукт.

Если объем даров очень большой, то следует сначала позвонить по телефону +7(4967)75-54-24. Сотрудники питомника встретят и проводят до овощехранилища.