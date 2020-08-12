РИАМО - 12 авг. За неделю во время проверок на соблюдение масочного режима в автобусах Подмосковья более 730 пассажиров получили предупреждения и свыше 120 человек оштрафовали на общую сумму порядка 600 тысяч рублей за проезд без масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ежедневно административно-пассажирская инспекция региона выявляет порядка 120 нарушений масочного режима у пассажиров в областных автобусах. За неделю наибольшее число нарушений зафиксировано у пассажиров автобусов в Жуковском и Люберцах, где к административной ответственности за проезд без масок привлечено 20 человек и еще более 360 пассажиров получили предупреждения.
Пассажирам в общественном транспорте Подмосковья по-прежнему необходимо носить маски. С 12 мая ношение масок в транспорте и на прилегающей инфраструктуре является обязательным. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф— 5 тысяч рублей.
В общественном транспорте региона ежедневно проводятся проверки на соблюдение масочного режима. Пассажир может приобрести маску на автостанциях и вокзалах, а также на железнодорожных станциях.
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