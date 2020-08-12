РИАМО - 12 авг. Команда тяжелоатлетов городского округа Электрогорск завоевала девять медалей разного достоинства на первенстве Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Региональное первенство прошло с 7 по 9 августа в Орехово-Зуеве.

«Медаль за первое место у Евгения Яжина, Максима Юскова, Даниила Храмцова, Михаила Спиридонова. Второе место – Антон Дарькин, Егор Коханов», - говорится в сообщении.

Четвертое место заняли Алексей Бодунов, Георгий Яминов и Александр Мельников.

Спортсмены клуба по тяжелой атлетике «Ровесник» имени В.Т. Костина Дома молодежи показали очень достойные результаты и в общекомандном зачете на турнире заняли первое место.