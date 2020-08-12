РИАМО - 12 авг. Жители столицы помогают создать первый в городе электробус-гармошку, за 10 дней на почту «Мосгортанса» они отправили 200 предложений к техническим требованиям, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Специалисты просмотрели каждую рекомендацию и часть из них учтут при разработке», — говорится в сообщении.

Чаще всего москвичи предлагали сменить расположение USB-зарядок и маршрутоуказателей в салонах.

Тендер на поставку 18-метровых электробусов «Мосгортранс» планирует объявить в 2021 году. Предполагается, что для обкатки они поступят уже в этом году.

Новые электробусы будут вмещать 135 пассажиров. Двери будут открываться наружу, поэтому площадка в центре салона станет больше. Транспорт оснастят системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией.