РИАМО - 12 авг. Эксперты расскажут, как работать с Единым государственным реестром недвижимости, на семинаре 19 августа, говорится в сообщении пресс-службы кадастровой палаты по Московской области.

«В ходе семинара вы узнаете о порядке внесения в ЕГРН сведений о публичных сервитутах, о нюансах постановки на государственный кадастровый учет жилых строений», – уточняется в сообщении.

На семинаре будет также и практическая составляющая. Специалисты расскажут, как изменить категорию и вид разрешенного использования земельных участков, а также проведут рассмотрение реальных случаев из судебной практики по проблемным вопросам в сфере государственного кадастрового учета.

Мероприятие будет проходить 19 августа, начало в 10:00.