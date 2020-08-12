РИАМО - 12 авг. Порядка 5 тысяч нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора за период самоизоляции, заявил начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

«Более 7 тысяч рейдов проведено, более 5 тысяч нарушителей наши инспектора выявили. Около 90% из них нарушили масочный режим. Это данные за период самоизоляции. Это был самый трудный период», — сказал Баженов.

Он отметил, что инспекторы сами подвергались опасности.

«Люди воспринимали сотрудников в штыки. Многие не понимали, почему нельзя уходить далеко на улицах от дома», — заключил Баженов.

В настоящий момент на территории Подмосковья нужно носить маски при поездках в транспорте и при посещении мест общественного пользования. Также рекомендовано использовать перчатки.