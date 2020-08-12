РИАМО - 12 авг. Участок Сокольнической линии московского метро со станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будет закрыт для пассажиров с 15 по 19 августа, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

До 14 августа указанные станции будут работать в обычном режиме, то есть до закрытия метро в 01:00.

«С 15 по 19 августа этот участок будет полностью закрыт для пассажиров для продолжения установки на нем современного бесстыкового пути. К концу августа планируется произвести сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути», - говорится в сообщении.

В дни закрытия участка подземки пассажиров призвали пользоваться бесплатными маршрутами КМ и регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.

Ранее пресс-служба московского метро сообщала, что до 20 августа юго-западный участок Сокольнической линии работает по особому графику. Ограничения необходимы, чтобы провести работы по устройству более 15 километров бесстыкового пути на участке между станциями «Саларьево» и «Коммунарка».