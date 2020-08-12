РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая коронавирусной инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 152 новых случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 132 человека. Выздоровели и выписались 48 916 человек», - говорится в сообщении.

На территории Мытищ количество подтвержденных случаев коронавируса не изменилось с 11 августа, его диагностировали у 2 180 жителей муниципалитета.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

12 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зафиксировали 5 102 случая заболевания коронавирусом. В Москве выявили 689 случая. В Подмосковье - 152 случая.

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.