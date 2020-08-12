РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. На контейнерной площадке возле пруда в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска ликвидировали навал мусора, оттуда вывезли 30 кубометров отходов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Тридцать кубометров мусора вывезено с контейнерной площадки на улице Чкалова у Опалиховского пруда. Ранее с просьбой решить проблему в администрацию Красногорска обращались местные жители», - говорится в сообщении.

Навал ликвидирован силами МБУ «Красногорская городская служба».