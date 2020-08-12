РИАМО - 12 авг. Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 18 августа, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято из-за госпитализации обвиняемого в дорожной аварии артиста.

«В связи с госпитализацией суд переносит заседание на 18 августа. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова», – сказала судья Елена Абрамова.

Она добавила, что в будущем, если медицинских препятствий не будет, заседания будут проводиться в прежнем режиме.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не смог рассказать журналистам о состоянии здоровья подзащитного. Он заявил, что уезжает к актеру в больницу.

11 августа Ефремов был госпитализирован из зала суда. Его отвезли в реанимационное отделение больницы. У него подозревают инсульт.

8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.