РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Театральная студия «МДМ» из подмосковного Красногорска победила в международном онлайн-конкурсе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Театральная студия «Музыкально-драматическая мастерская» стала победителем Международного онлайн фестиваля-конкурса «Золотые фестивали» в номинации «Мюзикл», - говорится в сообщении.

Студией «МДМ» руководит Дарья Коршунова.

«Поздравляем труппу и руководителя студии с новой победой!» - заключается в материале.