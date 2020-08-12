РИАМО - 12 авг. Столичные власти определили очередность переселения жителей по программы реновации жилфонда, предполагается, что оно пройдет в три этапа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Переселение будет проводиться в границах своего района, а на территории ТиНАО и Зеленограда — в границах административного округа», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что первый этап затронет почти 170 тысяч москвичей из 930 домов. Переселять граждан будут в течение 2020-2024 годов.

Второй этап продлится с 2025 по 2028 годы. За это время собираются переселить более чем 1630 домов, это порядка 330 тысяч москвичей.



В течение третьего этапа переселятся порядка 380 тысяч человек. Это свыше 1,8 тысячи домов в период с 2029 по 2032 годы.

Уточняется, что сроки переселения жителей могут измениться по мере проектирования и строительства домов. Все будет зависеть от множества факторов, включая ход строительства, подбор площадок, а также реализации пожеланий жителей.

Сроки переселения для 688 домов в настоящий момент не определены. Они станут известны не позднее первого квартала 2021 года.

За три года с момента старта масштабной программы реновации в столице новые квартиры получили свыше 18 тысяч человек. В настоящий момент 6 тысяч жителей переезжают в новостройки. В процессе расселения находится 155 домов, 60 многоэтажек сдали в эксплуатацию. Еще 172 дома строятся, а 88 проектируются.

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