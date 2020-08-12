РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили пять новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 821, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 152 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 48 916 человек выписали домой из стационаров, 1 132 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 821 случай инфицирования зафиксирован в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.