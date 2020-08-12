РИАМО - 12 авг. На юге столицы задержали жителя Подмосковья, которого подозревают в том, что он предъявил поддельное удостоверение после того, как его остановили сотрудники ГИБДД, он ехал на машине с закрытыми регистрационными знаками, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе несения дежурства на проспекте Андропова был остановлен автомобиль марки BMW под управлением жителя Московской области», – сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Во время проверки документов водитель предъявил сотрудникам ГИБДД документы на транспортное средство, водительское удостоверение, а также служебное удостоверение сотрудника прокуратуры.

При визуальном осмотре служебного удостоверения полицейские выявили признаки подделки. Документ изъяли.

Исследование показало, что служебное удостоверение сделали комбинированным способом с помощью струйной печати и электрофотографии. После дознания выяснилось, что мужчина был судим и в настоящее время не имеет права управления автотранспортом.