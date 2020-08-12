РИАМО - 12 авг. В медицинские учреждения Московской области с начала текущего года приобрели 174 единицы оборудования, которое предназначено для реабилитации пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Речь идет о тренажерах для механотерапии верхних и нижних конечностей, аппаратах для кинезиотерапии - лечебной физкультуры, а также об ином реабилитационном оборудовании. Данная техника была закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения — начать реабилитацию сразу, на начальном этапе. Тренажеры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы», — отметил министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она уточнила, что закупленная специальная медтехника позволит специалистам изучить новые и современные методы реабилитации пациентов, перенесших инфаркты и инсульты.

По ее словам с января 2020 года данное оборудование было приобретено в 39 больниц Московской области.

Медтехника поступит в Видновскую, Сергиево-Посадскую, Реутовскую, Домодедовскую, Егорьевскую, Мытищинскую и другие больницы. Поставка оборудования ожидается в ближайшее время.