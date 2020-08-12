РИАМО - 12 авг. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал безосновательными критические высказывания, поступающие из зарубежных стран о новой российской вакцине от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию <...> российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», — заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что платформа, на которой создавали вакцину в России, хорошо изучена, является безопасной и эффективной.

«Если, скажем, говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, <...> часть вакцин вышла без доклинических исследований, <...> сразу использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило», — обратил внимание министр.

Глава Минздрава рассказал, что первые упаковки вакцины выпустят в течение двух недель.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Отечественная вакцина получила название «Спутник V». В гражданский оборот ее введут 1 января следующего года.

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