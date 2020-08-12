РИАМО - 12 авг. Около 600 несанкционированных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала 2020 года, что в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам в среду начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Это беда, что сбрасывают (мусор - ред.) куда не надо. И в поля, и в лес. Если мы возьмем 2019 и 2020 год, то на сегодняшний день мы ликвидировали 598 несанкционированных свалок, это в 2,5 раза меньше, чем за 2019-й. Их становится меньше», - сказал Баженов.

Он отметил, что мусор скидывают в неположенных местах не только жители, но и «черные возчики».

«Мы более 1 тысячи рейдов провели, 421 вброс предотвратили. Перегораживаем дороги, устанавливаем камеры», - заключил Баженов.