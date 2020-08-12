РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. Городской округ Мытищи стал еще одной площадкой для исторического фотопроекта «Родина Победы – Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы банка «Возрождение».

Выставка «Родина Победы – Подмосковье», организованная банком «Возрождение» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда» и правительства Московской области, приуроченная к 75-й годовщине Победы, продолжает свое шествие по городам Подмосковья. В этот раз площадкой для уникального фотопроекта стал город Мытищи.

«В 1941 году на фронт Великой Отечественной войны ушло свыше 45 тысяч мытищинцев, более 20 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Давайте же с помощью этих архивных снимков, представленных на выставке, вспомним о мужестве тех, кто отстаивал Отечество: воинах, тружениках тыла и жителях нашего города», - сказал региональный управляющий ДО «Мытищинский» банка «Возрождение» Вадим Мальцев.

Экспозиция размещена под открытым небом на улице Щербакова и доступна всем желающим. Фотопроект, в рамках которого представлены редкие архивные снимки военного времени, призван напомнить современникам о вкладе городов Московской области в Победу. Именно в Подмосковье в 1941–1942 годах велись самые ожесточенные кровопролитные бои. Ранее выставку принимали Волоколамск, Истра и Химки, а всего география экспозиции включает 15 подмосковных городов.

«Уверена, что выставка будет пользоваться большим успехом у жителей города. Сюда наверняка придут семьи с детьми, внуками, потому что очень важно знать, передавать из поколения в поколение те великие трагические дни нашей истории и помнить об этом, не забывая», - сказала заместитель начальника управления культуры муниципалитета Елена Тараканова.