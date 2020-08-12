РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. В подмосковной Балашихе разыскивают мужчину, местонахождение которого неизвестно с 27 июля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 30-летний Арасул Русланович Биджиев, городской округ Балашиха, Московская область. С 27 июля 2020 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 170 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Мужчина был одет в черную футболку с надписью оранжевого цвета, синие джинсы, темно-синие кеды, черную бейсболку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.