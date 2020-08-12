РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Загрязнение ручья Неумейки в Подольске могло произойти из-за сброса сточных вод с очистных сооружений, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник министерства экологии и природопользования Московской области.

11 августа по информации, полученной из СМИ по вопросу загрязнения ручья, в том числе массовой гибели рыбы, специалисты Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками администрации округа незамедлительно выехали на указанную территорию.

«В ходе осмотра было установлено, что на земельном участке расположены очистные сооружения бывшего завода железобетонных конструкций. Предположительно, в результате повышенного выпадения осадков накопители сооружений переполнились и произошел сброс сточных вод в ручей Неумейку. На момент осмотра в месте сброса вода имела запах, свойственный канализационным стокам», - сказал сотрудник.

Вместе с тем, замор рыбы в ручье не обнаружен. Ниже по течению водная гладь имеет естественный цвет, у уреза воды имеется ряска и древесно-кустарниковая растительность.

Сотрудник добавил, что в настоящее время устанавливается организация, эксплуатирующая данные очистные сооружения, в том числе собственник указанного земельного участка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.