РИАМО - 12 авг. На городские торги выставили четыре нежилых помещения свободного функционального назначения в районе Ленинградского проспекта площадью от 40,3 до 253 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Начальная цена за лот варьируется от 7,1 до 22,2 миллиона рублей.



«Все помещения, выставленные на продажу, расположены в пешей доступности от метро, что обеспечивает высокую проходимость людей и, как следствие, быструю окупаемость инвестиций», — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самый крупный и дорогой лот площадью 253 квадратных метра находится на третьем этаже кирпичного дома 1920 года постройки на Ленинградском проспекте, 57, рядом с метро «Аэропорт». В этом же доме на цокольном этаже продают помещение площадью 90,5 квадратных метров.



Также подвальное помещение можно купить в доме на Ленинградском проспекте, дом 77, корпус 3. Оно расположено недалеко от станции метро «Сокол» и имеет площадь в 203,7 квадратных метра



Помимо этого, на аукцион выставили антресоль на первом этаже кирпичного дома 1940 года постройки на Ленинградском проспекте, 18. Лот, площадь которого составляет 40,3 квадратных метра, находится рядом с станцией метро «Белорусская».