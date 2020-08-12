РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Полицейские Подольска разыскивают 12-летнего ребенка, который пропал в округе 11 августа, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток. Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Николая Воронова 2008 года рождения (12 лет). 11 августа в районе 17:00 он ушел из дома, расположенного на улице 43-Армии, и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 8-9 лет, рост около 135-140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые», - говорится в сообщении.

Ребенок был одет в шорты цвета хаки c накладными карманами, синюю кофту с капюшоном и цифрами на груди «51», сине-зеленые сандали. Он носит очки в черной оправе.

«Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: 8(496)763-02-10 (дежурная часть 5 отдела полиции); 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску) или 112», - заключается в материале.