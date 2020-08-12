РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В городском округе Мытищи усилен контроль за неукоснительным выполнением на объектах общественного питания и сферы услуг мер профилактики коронавируса, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Науменков.

По информации, полученной от Роспотребнадзора, на протяжении последних десяти дней отмечается рост заболеваемости случаев Covid-19 на территории Московской области, ежедневно регистрируется от 144 до 161 новых случаев заболевания.

«В целях недопущения ухудшения ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи и всей Московской области усилен контроль за неукоснительным выполнением на объектах общественного питания и сферы услуг мер профилактики коронавируса, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе проведением обязательной термометрии, использованием средств индивидуальной защиты, усилением дезинфекционного режима, соблюдением социальной дистанции», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в ходе проводимых эпидрасследований новых случаев заболеваний установлено, что многие заболевшие пренебрегают мерами профилактики и не используют средства индивидуальной защиты в транспорте и местах общего пользования.

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